Microsoft verlaagt zijn 'belasting' voor ontwikkelaars van pc-games die via de Microsoft Store worden verkocht, schrijft het bedrijf op zijn site. Ontwikkelaars staan vanaf 1 augustus niet meer 30 procent van de inkomsten af aan Microsoft, maar 12 procent.

In plaats van 70 procent gaat er vanaf dat moment 88 procent naar de gamemakers. Het gaat vooralsnog alleen om ontwikkelaars die pc-games maken. De verlaging gaat niet over Xbox-spellen die via de Microsoft Store worden verkocht.

Microsoft is niet de eerste die deze commissie verlaagt. Het bedrijf Epic, dat niet alleen de game Fortnite maakt maar ook een eigen online winkel heeft waarin het pc-games verkoopt, hanteert ook een afdracht van 12 procent. Microsoft zegt zijn commissie te verlagen omdat zo in staat zijn om succesvol te zijn op de Microsoft Store.

Concurrent Valve, dat de winkel Steam in handen heeft, vraagt nog 30 procent van de ontwikkelaars. Dat percentage wordt lager als er meer exemplaren worden verkocht. Nadat een ontwikkelaar 10 miljoen dollar (8,26 miljoen euro) verdient aan een game, wordt de afdracht 25 procent, na 50 miljoen dollar wordt de afdracht voor elke verkoop 20 procent.