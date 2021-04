Sony heeft sinds het uitbrengen van zijn PlayStation 5 vorig jaar 7,8 miljoen exemplaren van de console verkocht, maakt het bedrijf bekend in zijn kwartaalcijfers (pdf). De afgelopen drie maanden gingen er 3,3 miljoen PlayStation 5-consoles over de toonbank.

De PlayStation 5 is vanwege de coronapandemie nog steeds slecht verkrijgbaar, ook Nederlandse winkels kunnen nauwelijks nieuwe exemplaren leveren. Naar verwachting duurt die schaarste nog tot het einde van dit jaar.

Naast 3,3 miljoen exemplaren van de PlayStation 5 werden er in het afgelopen kwartaal ook nog 1 miljoen PlayStation 4-consoles verkocht. Sony verkocht sinds het uitbrengen 115,9 miljoen stuks van de PlayStation 4.

In het afgelopen kwartaal verkocht Sony 61,4 miljoen games voor de PS4 en PS5. Dat waren er ruim vier miljoen minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Het is niet duidelijk hoeveel van de games PlayStation 5-spellen waren.

Sony zag het aantal abonnees van PlayStation Plus ook stijgen. Dit abonnement hebben mensen onder meer nodig om online te kunnen spelen. De teller staat op 47,6 miljoen leden. Dat zijn er 1,1 miljoen meer dan een jaar geleden.