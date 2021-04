Speluitgever EA wil FIFA-spelers zoveel mogelijk richting de FIFA Ultimate Team-modus (FUT) sturen, waar mensen geld kunnen uitgeven aan lootboxen. Dat meldt CBC News op basis van interne EA-documenten. EA verklaart zelf niemand te dwingen.

Lootboxen in games worden al een tijd bekritiseerd, omdat het een vorm van gokken zou zijn. Mensen betalen voor virtuele spullen waarvan pas na betaling duidelijk is wat het is. In FIFA kopen mensen pakketjes en vinden daarin spelers waarmee ze vervolgens in hun eigen team tegen anderen kunnen voetballen.

In een van de documenten van EA schrijft het bedrijf dat FUT de hoeksteen van de serie is en dat het er alles aan doet om spelers binnen te trekken. Dat probeert EA onder meer met "berichtgeving die nieuwsgierig maakt".

Maar volgens EA worden de documenten zonder context bekeken. "We dwingen mensen niet om geld uit te geven in onze games", schrijft het bedrijf in een verklaring op zijn site. "Waar we de keuze bieden, zijn we heel voorzichtig met het promoten hiervan. De meeste spelers geven nooit geld uit nadat ze FIFA hebben gekocht."

EA benadrukt het er niet mee eens te zijn dat "FIFA of andere games van ons een gokelement bevatten". Maar niet iedereen denkt daar hetzelfde over. De Nederlandse Kansspelautoriteit wilde EA eind vorig jaar nog een dwangsom opleggen vanwege het gokelement.

Verschillende speluitgevers pasten de afgelopen jaren na kritieken hun lootboxsystemen aan. Zo kunnen mensen inmiddels voor ze betalen zien wat er in lootboxen in de 'Save the World'-modus van Fortnite zit. Bungie haalde vorig jaar alle betaalde lootboxen uit Destiny 2.