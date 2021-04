Ontwikkelaar CD Projekt Red lijkt relatief weinig last te hebben gehad van de onstuimige release van Cyberpunk 2077. In 2020 werden, ondanks de vele fouten in het spel, 13,7 miljoen exemplaren verkocht. CD Projekt Red gaf zo'n 30.000 teleurgestelde mensen geld terug, zegt het bedrijf tegen Gamesindustry.biz.

Het gaat om mensen die direct met CD Projekt Red contact opnamen voor restitutie. De ontwikkelaar heeft in de cijfers geen mensen opgenomen die geld terugvroegen via andere verkoopkanalen, zoals de online winkel van Microsoft.

Cyberpunk 2077 was voor veel spelers niet goed speelbaar. Mensen meldden een grote hoeveelheid bugs en crashes. Ook zag de game er op spelcomputers veel minder mooi uit dan eerder in beelden werd beloofd.

Dit leidde tot veel commotie in de weken nadat de game werd uitgebracht. In Nederland waarschuwden winkels als Bol.com en Game Mania klanten voor problemen. Sony haalde het spel uit de PlayStation Store, waar het maanden later nog steeds niet is teruggekeerd, en de Poolse markttoezichthouder startte een onderzoek naar het eveneens Poolse CD Projekt Red.

Toch is Cyberpunk 2077 "de grootste game in de geschiedenis van CD Projekt Red", schrijft het bedrijf in zijn jaarcijfers. Dit jaar staan er meerdere updates op de planning om het spel te verbeteren.