Microsoft maakt de online multiplayer van free-to-play-games voortaan gratis beschikbaar. Dat betekent dat spellen zoals Fortnite, Call of Duty: Warzone en Destiny 2 zonder betaald Xbox Live Gold-abonnement gespeeld kunnen worden.

In totaal zijn meer dan vijftig spellen daarmee gratis te spelen. Free-to-play-games zijn gratis speelbaar, maar bevatten bijvoorbeeld losse aankopen binnen het spel, voor onder meer virtuele outfits of dansjes.

De verandering geldt voor elke bezitter van een Xbox One, Xbox Series S of Xbox Series X. Ook gamedemo's en bèta's die online multiplayer ondersteunen worden gratis speelbaar. Er blijft wel een betaald Xbox Live Gold-abonnement nodig om games online te spelen die geld kosten.

Microsoft was al langer van plan om free-to-play games gratis online speelbaar te maken. In januari van dit jaar werden die plannen bekend, al was toen niet duidelijk wanneer de veranderingen zouden worden doorgevoerd. Sony en Nintendo bieden al langer gratis multiplayer aan voor free-to-play spellen op de PlayStation en Switch.