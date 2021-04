De gamestreamingdienst Xbox Cloud Gaming (voorheen bekend als xCloud) wordt vanaf dinsdag getest op de pc en Apple-apparaten met iOS. Het gaat vooralsnog om een kleinschalige test, schrijft Microsoft maandagmiddag op zijn website.

Via Xbox Cloud Gaming kunnen mensen met een abonnement op Game Pass Ultimate (tegen een vast maandbedrag toegang tot een gamebibliotheek) Xbox-spellen op hun pc, iPhone of iPad spelen. Daarvoor hoeven de games niet gedownload of geïnstalleerd te worden, omdat ze direct vanuit de cloud worden gestreamd.

Op de pc zijn de Xbox-games via de Chrome- en Edge-browser te spelen. Op iOS-apparaten kunnen mensen de spellen streamen via Safari. Er zijn ruim honderd games beschikbaar, die gebruikers via touchbediening of een gekoppelde bluetoothcontroller kunnen besturen.

Het gaat om een 'gelimiteerde bèta' van Xbox Cloud Gaming, al is niet bekend hoeveel plekken Microsoft voor de test reserveert. "De uitnodigingen worden morgen uitgerold voor geselecteerde Xbox Game Pass Ultimate-leden; we zullen in de loop van de tijd meer uitnodigingen sturen in de 22 ondersteunde landen."

Afgelopen jaar werd de gamedienst van Microsoft al exclusief op Android-telefoons en -tablets uitgebracht. Microsoft kon geen app voor de streamingdienst uitbrengen op iPhones en iPads. Apple legt beperkingen op aan dit soort diensten, omdat het de inhoud niet goed kan controleren. Door streams via de browser aan te bieden, kan Microsoft de restricties omzeilen.