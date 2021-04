De gamestudio van Amazon gaat geen spel meer ontwikkelen die gebaseerd is op The Lord of the Rings-trilogie, meldt het bedrijf zaterdag. Reden van de annulering is onenigheid tussen Amazons gamestudio en het Chinese techbedrijf Leyou Technologies Holdings, met wie de internetgigant de game zou ontwikkelen.

Leyou Technologies Holdings werd in december overgenomen door Tencent Holdings. Daaropvolgende contractonderhandelingen met Amazon over het project hebben geleid tot een dispuut tussen beide techbedrijven, waardoor de game nu helemaal van tafel is.

In 2019 kondigde Amazon aan om een online rollenspel- en openwereldgame (MMORPG) te maken van The Lord of the Rings-trilogie van J.R.R. Tolkien.

In een MMORPG kunnen spelers een personage aannemen en een grote virtuele wereld verkennen. Veel populaire titels in het genre zijn gebaseerd op fantasy, zoals World of Warcraft, Everquest en Destiny.

De Amazon-ontwikkelaars die bezig waren met de game zullen volgens het Amerikaanse bedrijf op andere projecten worden gezet.

Sinds de oprichting van de Amazon Gamestudio in 2014 heeft het bedrijf grote moeite om videospellen van de grond te krijgen. Eerder moesten al de spellen Breakaway en Crucible worden geannuleerd. Het aangekondigde New World heeft keer op keer te maken met vertragingen en is nog altijd niet uitgebracht.

Andy Jassy, die later dit jaar Amazon-oprichter Jeff Bezos zal opvolgen als CEO van het bedrijf, heeft eerder dit jaar gezegd nog vertrouwen te hebben in de gameafdeling van het bedrijf.