De grote gamebeurs E3 gaat dit jaar door als digitaal evenement, maakt organisator Entertainment Software Association (ESA) dinsdag bekend op zijn website. Vorig jaar werd de beurs geannuleerd vanwege de coronacrisis.

Dit jaar vindt de E3 van 12 tot en met 15 juni online plaats. Onder meer Nintendo, Xbox, Ubisoft, Capcom en Konami hebben al laten weten tijdens de beurs nieuwe games te presenteren. Het is nog onbekend of ook Sony aanwezig zal zijn. Mogelijk organiseert het bedrijf een eigen presentatie.

Hoe de online variant eruit gaat zien, is nog niet helemaal duidelijk. ESA spreekt in elk geval van een vier dagen durende videostream.

De E3 werd in 2020 afgelast vanwege de coronacrisis. In maart waren er plannen voor een online alternatief, maar dat ging evenmin door. "Vanwege de ontwrichting als gevolg van de pandemie zullen we in juni geen online E3-evenement presenteren", meldde de organisator destijds. "In plaats daarvan werken we samen met exposanten om individuele bedrijfsaankondigingen te promoten en presenteren."

De ESA verwacht dat er volgend jaar weer een fysiek evenement georganiseerd kan worden.