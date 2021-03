Chipmaker NVIDIA heeft donderdag nieuwe abonnementen aangekondigd voor zijn gamestreamingdienst GeForce NOW. Het bedrijf vervangt het bestaande Founder-abonnement voor een versie die Priority heet. Die kost 9,99 euro per maand in plaats van het oude bedrag van 5,49 euro.

Naast een maandabonnement kunnen leden ook kiezen voor een jaarabonnement van 99,99 euro. Voor bestaande abonnees verandert er voorlopig niets. Mensen die nu 5,49 euro per maand betalen, blijven dat doen tot ze het abonnement opzetten of voor een andere betaalmethode kiezen.

GeForce NOW werd vorig jaar beschikbaar gemaakt voor het grote publiek. Met de dienst kunnen mensen voor een vast maandbedrag tientallen games spelen via de cloud, zonder ze eerst te hoeven installeren.

Naast een betaald abonnement biedt NVIDIA ook een gratis lidmaatschap. Daarmee krijgen mensen een beperkte speeltijd van een uur per sessie.

GeForce NOW heeft volgens de chipmaker inmiddels bijna tien miljoen leden. Het is niet bekend hoeveel daarvan een betaald abonnement afnemen.