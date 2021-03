Het zesde seizoen van het nog steeds razend populaire schietspel Fortnite is dinsdag van start gegaan. We zetten op een rij wat er allemaal nieuw is in de grote game-update.

Fortnite wordt nog steeds veel gespeeld. In mei vorig jaar zei maker Epic Games dat 350 miljoen mensen een account voor het gratis spel hebben aangemaakt. 15,3 miljoen gamers speelden het spel begin december op dezelfde dag.

Vermoedelijk zaten veel gamers te wachten op de nieuwste update die deze dinsdag is verschenen. In seizoen 6 van hoofdstuk 2 is de spelwereld een beetje opgeschud om alles fris en interessant te houden.

Het speeleiland is veranderd

De grootste verandering dit seizoen zit hem in de speelkaart, die na een grote explosie aan het einde van seizoen 5 is veranderd. In het midden van het eiland en vlak bij een dorp staat nu een grote toren. De woestijn uit het vorige seizoen lijkt te zijn verdwenen.

Net als bij de vorige seizoenen moet je iedere locatie bezoeken voordat ze binnen de game op je kaart verschijnen. Onderstaande kaart kan helpen om plekken makkelijk te vinden.

Een kaart van het speeleiland.

Je kunt jagen op dieren en wapens maken

Verspreid over het eiland lopen dieren rond waar je voortaan op kunt jagen. De diersoorten variëren van kippen tot gevaarlijke wolven. Maak je ze dood, dan krijg je daar huiden en andere grondstoffen voor terug.

Die grondstoffen kun je vervolgens gebruiken om wapens en andere handige voorwerpen te maken. Op die manier kun je bijvoorbeeld een speciale boog vrijspelen en berust het vinden van nieuwe wapens minder op geluk.

Lara Croft als speelbaar personage

Ieder seizoen introduceert Epic Games een nieuwe Battle Pass, die je voor omgerekend ongeveer 10 euro kunt kopen om allerlei extra's vrij te spelen. Daartussen zitten ook meerdere nieuwe skins, waarmee je je personage kunt veranderen.

Misschien wel de noemenswaardigste skin is die van Lara Croft, die je kunt gebruiken om als de hoofdrolspeler uit de langlopende Tomb Raider-gamereeks te spelen. Ook is de superheld Raven uit Teen Titans in de Battle Pass te vinden.

Verschillende skins die gamers kunnen kiezen.

Nog niet alle vernieuwingen zijn doorgevoerd

Het seizoen is deze week van start gegaan, maar daarmee zijn nog niet alle geplande vernieuwingen doorgevoerd. In een latere update wordt bijvoorbeeld een skin van voetballer Neymar toegevoegd voor Fortnite-spelers die een Battle Pass hebben.

Een seizoen duurt meestal enkele maanden, zo liep seizoen 5 van december 2020 tot 15 maart 2021. In die periode maakten allerlei personages uit andere reeksen een cameo, zoals personages uit Star Wars-serie The Mandalorian en de Marvel-films. Waarschijnlijk staan voor seizoen 6 ook nog meerdere cameo's gepland.