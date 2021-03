Microsoft-topman Phil Spencer schrijft in een blogbericht dat "sommige nieuwe games van Bethesda in de toekomst alleen beschikbaar komen voor spelers op Xbox en pc". Spencer noemde nog geen titels van exclusieve spellen.

Microsoft heeft gamestudio Bethesda en moederbedrijf ZeniMax officieel overgenomen, nadat ook de Europese Commissie en de Amerikaanse beurswaakhond daarvoor de afgelopen dagen groen licht gaven. Voor de overname wordt 7,5 miljard dollar betaald. Bethesda is bekend van populaire gameseries als Fallout, The Elder Scrolls en Doom.

In zijn eerste bericht na de officiële afronding schrijft Spencer over exclusiviteit van sommige games voor platforms van Microsoft. Die spellen zullen dus niet op de PlayStation 5 of Nintendo Switch verschijnen, althans niet direct.

Spencer schrijft niets over de mogelijkheid dat spellen bijvoorbeeld later pas op andere platforms worden uitgebracht. Daarover maakt Microsoft later meer bekend. De Microsoft-topman zei al eerder 'per geval' te bekijken of titels ook voor andere platforms zouden verschijnen.

Spellen van Bethesda komen ook beschikbaar op Game Pass, Microsofts abonnementsdienst voor games. Daarbij betalen gebruikers een maandelijks bedrag per maand om spellen uit de collectie te downloaden.

Ook exclusieve PS5-games van Bethesda nog in ontwikkeling

Eerder maakte Bethesda-vicepresident Pete Hines al bekend dat er vooralsnog niets verandert aan de manier waarop Bethesda werkt. "We werken nog steeds aan dezelfde games, bij dezelfde studio's die dat al jaren doen. We blijven de games ook zelf uitgeven."

Overigens staan er nog eerder aangekondigde, exclusieve Bethesda-games voor de PlayStation 5 gepland. Het gaat om Deathloop en GhostWire: Tokyo. Aan die games wordt nog steeds gewerkt.