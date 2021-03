De Europese Commissie (EC) heeft de overname van Bethesda-moederbedrijf ZeniMax door Microsoft goedgekeurd, blijkt uit een bericht op de website van de EC. Microsoft legt 7,5 miljard dollar (zo'n 6,3 miljard euro) neer voor ZeniMax.

Met ZeniMax krijgt Microsoft onder meer gamestudio Bethesda in handen. Het bedrijf maakt gamereeksen als Fallout, Doom en The Elder Scrolls. De overname werd in september vorig jaar aangekondigd, maar moest nog worden goedgekeurd door toezichthouders in Europa en de Verenigde Staten.

De Amerikaanse beurswaakhond SEC keurde de overname vorige week al goed. Ook de EC heeft inmiddels akkoord gegeven. Het is niet bekend of de commissie verdere voorwaarden stelt aan de aankoop door Microsoft.

Volgens Bethesda-vicepresident Pete Hines zou er weinig veranderen bij het bedrijf. "We werken nog steeds aan dezelfde games, bij dezelfde studio's die dat al jaren doen. We blijven de games ook zelf uitgeven."

Het is onbekend of spellen van Bethesda voortaan exclusief op Xbox en pc verschijnen. Wel worden Bethesda-games in elk geval aan Microsofts abonnementsdienst Game Pass toegevoegd.