Sony werkt aan een nieuwe PlayStation VR-bril voor de PlayStation 5. De nieuwe virtualrealityheadset werkt met één kabel en krijgt een verbeterde controller. Volgens het bedrijf moet er nog veel werk worden verricht; de bril verschijnt dan ook niet in 2021.

Veel details deelt Sony nog niet, al zegt het bedrijf wel dat de bril een grotere resolutie krijgt. Daardoor moet het beeld van de nieuwe bril scherper worden dan de bril voor de PS4-console. De bril krijgt daarnaast een groter gezichtsveld. Dat betekent dat de gebruiker met de bril meer kan zien zonder het hoofd te hoeven bewegen.

De nieuwe headset moet de gebruiker ook beter kunnen volgen. De PS4-VR-bril gebruikt lampjes in de headset en een camera om de gebruiker te kunnen volgen. Het is onduidelijk of dit bij de PlayStation 5-variant ook zo zal zijn.

Sony geeft ook aan dat de nieuwe bril maar één kabel zal gebruiken voor de verbinding tussen headset en console. Bij de PS4 was er nog een losse adapter nodig, die Sony de processor unit noemde. Deze was gekoppeld aan de VR-bril, PlayStation, televisie en het elektriciteitsnet. Het lijkt erop dat Sony die processor unit met de nieuwe VR-bril niet meer wil gebruiken. Volgens het bedrijf maakt een enkele kabel het makkelijker om de headset te kunnen gebruiken.

Sony gaat de controller van de headset ook aanpassen. De nieuwe controller moet comfortabeler zijn dan de oude variant. Ook moet de controller functies krijgen die ook in de PlayStation 5-controller zitten. Sony geeft hier geen details over, maar mogelijk gaat het om de verbeterde triggers die in de DualSense-controllers zitten.

De eerste gameontwikkelaars werken al met de nieuwe PlayStation VR-headset. Wanneer de bril verschijnt en hoeveel deze moet kosten, is nog niet bekend.