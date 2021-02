Speluitgever Epic Games heeft een schikking getroffen in een groepsrechtszaak rond lootboxen. Als onderdeel van de schikking betaalt Epic getroffen spelers virtueel geld dat in Fortnite: Save The World of Rocket League uitgegeven kan worden, schrijft Eurogamer maandag.

De rechtszaak werd in 2019 aangespannen omdat ook minderjarige spelers zouden worden verleid tot het kopen van lootboxen. Het gaat om lootboxen in het autovoetbalspel Rocket League en in Fortnite: Save The World. Dat is een deel van het spel waarin spelers alleen of met vrienden een verhaal doorlopen, iets anders dus dan de battle-royalemodus van Fortnite, die veel bekender en populairder is.

Lootboxen zijn virtuele schatkisten die je koopt met echt geld, waarbij je van tevoren vaak niet weet wat erin zal zitten. Doordat ook de winkans van bepaalde items niet werd vermeld, wisten spelers van de betreffende games niet hoe klein de kans was dat ze iets zouden winnen wat ze daadwerkelijk wilden. Volgens de aanklacht misleidde Epic Games de spelers op die manier.

Mensen die zich eveneens misleid voelden, konden zich bij de zaak aansluiten. Hoewel Epic volhield niets onrechtmatigs te hebben gedaan, is nu toch een schikking getroffen. "Hiermee willen we alle claims oplossen, maar we bekennen hiermee geen schuld", zegt Epic.

Schadevergoeding is 8 euro aan speelgeld

In de games werd eerder al gestopt met het aanbieden van de lootboxen waarvan vooraf niet duidelijk was wat erin zat. Iedereen die voor die tijd zo'n kist had gekocht, krijgt vanwege de schikking automatisch 1.000 V-Bucks (in Fortnite) of Credits (in Rocket League) om in de games uit te geven. Dat komt neer op een waarde van 8 euro.

Amerikaanse spelers kunnen nog extra claims indienen als ze denken slachtoffer te zijn geworden van consumentenfraude. Via die claims is het, als ze daadwerkelijk in aanmerking komen, mogelijk om tot 50 dollar (ongeveer 41 euro) cash, 13.500 V-Bucks of 13.000 Credits terug te krijgen voor geleden schade.