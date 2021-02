Nintendo heeft woensdagavond nieuwe games voor de Nintendo Switch aangekondigd. Het bedrijf presenteerde onder meer de remaster van The Legend of Zelda: Skyward Sword en een nieuwe Mario Golf.

In een online presentatie toonde Nintendo games die de komende maanden op de Switch moeten verschijnen. Een van die games is een remaster van The Legend of Zelda: Skyward Sword. Dat spel verscheen origineel in 2011 op de Nintendo Wii.

In Skyward Sword gebruiken spelers de Joy-Cons om het zwaard en het schild van hoofdpersoon Link te besturen. Door ermee te zwaaien, kan de speler slaan en aanvallen afweren. De game is overigens ook zonder de bewegingsbesturing te spelen. Op 16 juli is de remaster beschikbaar op de Switch.

Nintendo kondigde ook Mario Golf: Super Rush aan. Het is voor het eerst sinds 2003 dat er een nieuwe Mario Golf-game voor een console van Nintendo verschijnt. De recentste Mario Golf kwam in 2014 uit voor de Nintendo 3DS-handheld.

In Super Rush kunnen spelers een verhaalmodus doorlopen, maar ook tegen elkaar golfen, waarbij degene die als eerste alle holes heeft afgerond wint. De game verschijnt op 25 juni.

Het derde deel in de Splatoon-serie werd eveneens aangekondigd. Dat spel komt in 2022 uit. Veel details over de game ontbreken nog, maar net als in de eerdere delen kunnen spelers tegen elkaar spelen door verf te schieten.