Microsoft is intern begonnen met het testen van xCloud in webbrowsers. Dat schrijft The Verge maandag op basis van ingewijden. De test moet binnenkort voor het publiek beschikbaar komen.

Met de gamestreamingdienst kunnen mensen zonder spelcomputer of pc games naar hun Android-telefoon of -tablet streamen. Daarvoor hoeven zij de spellen niet eerst te installeren. Uiteindelijk moet de streamingdienst ook in de browser werken.

Via die omweg kunnen ook mensen met een iPhone of iPad van xCloud gebruikmaken. Apple staat in zijn App Store geen apps toe waarmee mensen games vanuit de cloud kunnen streamen. Het bedrijf kan de inhoud dan namelijk niet controleren.

Volgens The Verge werkt xCloud op dit moment alleen in Chromium-browsers, zoals Google Chrome en Microsoft Edge. Ook wordt de dienst toegevoegd aan de Xbox-app op Windows 10.

Plannen voor een browserversie van de dienst zijn er al langer. In oktober vorig jaar zei Microsoft-topman Phil Spencer dat xCloud in 2021 beschikbaar moest komen als webapp.