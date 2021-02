Electronic Arts (EA) neemt appmaker Glu Mobile over voor 2,1 miljard dollar (ruim 1,7 miljard euro), maakt het gekochte bedrijf bekend op zijn website. De appmaker is vooral bekend van Kim Kardashian: Hollywood.

In de app kunnen spelers in de huid van een beroemdheid kruipen en proberen meer status te verwerven.

Volgens een verklaring van EA verdubbelt het bedrijf met de overname zijn inzet op mobiele games. De aankoop van Glu moet ervoor zorgen dat het aantal van 100 miljoen spelers die het nu op smartphones bereikt groeit.

Glu heeft meerdere apps op zijn naam staan, maar EA is een van de grootste bedrijven in de game-industrie. Het bedrijf is uitgever van onder meer The Sims, voetbalspel FIFA en schietspel Battlefield.