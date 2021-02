De remake van Prince of Persia: The Sands of Time is uitgesteld, meldt speluitgever Ubiseft op Twitter. Er is geen nieuwe verschijningsdatum bekendgemaakt.

Prince of Persia: The Sands of Time werd al eens uitgesteld. Aanvankelijk zou de game in januari moeten verschijnen, maar de verschijningsdatum werd vanwege de coronapandemie uitgesteld tot maart. Nu blijkt dat ook die maand niet wordt gehaald.

"We hebben besloten om Prince of Persia: The Sands of Time Remake naar een latere datum te verschuiven", schrijven de makers van het spel. "De extra ontwikkelingstijd zal onze teams de kans geven om een remake te maken die fris aanvoelt terwijl hij ook trouw aan het origineel blijft."

Prince of Persia: The Sands of Time verscheen in 2003 voor de PlayStation 2, Xbox en GameCube. Het spel werd goed ontvangen. In de game doorlopen spelers een actieavontuur waarbij de tijd steeds een stukje kan worden teruggedraaid.

De laatste grote Prince of Persia-game verscheen in 2010. The Forgotten Sands kwam uit op de PlayStation 3, Xbox 360 en Nintendo Wii.