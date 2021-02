Andy Jassy, die later dit jaar het stokje als directeur van Amazon overneemt, wil ondanks de problemen bij Amazons gamestudio blijven inzetten op de ontwikkeling van games. Dat schrijft hij in een e-mail aan zijn personeel die is ingezien door Bloomberg.

Amazon zette met zijn gameafdeling in op meerdere grote titels, waaronder Crucible. Het vechtspel werd in het voorjaar van 2020 uitgebracht, maar enkele maanden later werd bekend dat Amazon de stekker uit het project trekt.

Een openwereldgame met de naam New World is opnieuw uitgesteld, ditmaal naar het voorjaar van 2021, terwijl een ander groot project, Breakaway, drie jaar geleden werd stopgezet.

Bloomberg maakte in januari ook melding van twee andere games die het daglicht niet hebben gezien. Het op League of Legends geïnspireerde Nova werd in 2017 in de ijskast gezet en het op Fortnite gebaseerde Intensity werd in 2019 beëindigd.

Het Amerikaanse persbureau beschrijft in het artikel onder de kop 'Amazon kan zo ongeveer alles maken - behalve een goede videogame' hoe de gameontwikkeling bij het bedrijf volgens (oud-)medewerkers geplaagd wordt door problemen op de werkvloer, waaronder seksisme en een afdelingshoofd met gebrekkige kennis van zaken.

In Jassy's e-mail aan het personeel - die werd verstuurd voor maandag bekend werd dat hij oprichter Jeff Bezos zou opvolgen als CEO - schrijft hij dat Amazon op de lange termijn succes zal hebben met zijn gamestudio.

Ook sprak hij zijn steun uit voor het afdelingshoofd en zijn afkeur voor seksisme op de werkvloer. "We hebben een zerotolerancebeleid voor dit soort gedrag", citeert Bloomberg hem.

Naast de ontwikkeling van eigen games zet Amazon ook de cloudgamingdienst Luna op, waarmee het mogelijk is om games naar een spelcomputer te streamen. Ook is het bedrijf de eigenaar van livestreamplatform Twitch.