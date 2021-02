Sony heeft vorig jaar 4,5 miljoen exemplaren van de PlayStation 5 verkocht, maakt het bedrijf bekend in zijn kwartaalcijfers (pdf). De spelcomputer ging in november in de verkoop als concurrent van Microsofts Xbox Series X.

Het is voor het eerst dat het Japanse conglomeraat wereldwijde verkoopcijfers van de PS5 bekendmaakt. Hoe de verkoop zich verhoudt tot de Xbox Series X is niet duidelijk; Microsoft heeft geen aantallen vrijgegeven.

Sony merkte ook op dat het bedrijf verlies maakt op elke PlayStation 5 die wordt verkocht. Dat komt door de "strategische verkoopprijs" van de spelcomputer, die lager ligt dan de productiekosten, aldus Sony.

Zowel Sony als Microsoft konden na het uitbrengen van hun nieuwe spelcomputers niet aan de vraag voldoen, waardoor winkels met tekorten kampten.

Een woordvoerder van de MediaMarkt zei eerder tegen NU.nl te verwachten dat het aanbod van de PS5 nog een groot deel van 2021 schaars zal zijn. Voor de nieuwe Xbox geldt dat zeker tot juni.