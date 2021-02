De Xbox Series X zal in elk geval nog tot juni slecht verkrijgbaar zijn. Dat zegt Microsoft-topman Mike Spencer in een interview met The New York Times.

Microsoft verkocht het afgelopen kwartaal de complete Xbox-voorraad, zegt Spencer, zonder daarbij specifieke aantallen te noemen. Tot de zomer zal de vraag van consumenten groter blijven dan het aanbod. Eerder had Microsoft al gewaarschuwd dat tekorten tot zeker april zouden aanhouden.

Het is niet duidelijk of de Xbox Series S, de iets minder krachtige en iets goedkopere versie, ook tot juni slecht leverbaar is. Microsoft liet in januari nog weten dat "de vraag naar de nieuwe Xbox overweldigend is" en dat er hard wordt gewerkt om nieuwe exemplaren in de winkels te krijgen. Daarbij gaat het elke keer om kleine nieuwe voorraden.

Ook de PlayStation 5 van Sony is nog steeds slecht verkrijgbaar. Het is niet bekend hoelang dat zo blijft.