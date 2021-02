Google heeft een eigen studio die exclusieve spellen voor gamestreamingdienst Stadia maakte gesloten. Dat maakt het bedrijf bekend in een blogbericht.

Het gaat om sluiting van de studio Stadia Games and Entertainment, dat nog geen enkele game voor de dienst had uitgebracht. De studio had vestigingen in Los Angeles en Montreal en had zo'n 150 ontwikkelaars in dienst.

Volgens Google gaat het om een koerswijziging. Google-topman Phil Harrison zegt dat het doorontwikkelen van achterliggende Stadia-technologie de focus heeft. Google wil meer met externe ontwikkelaars samenwerken om hun games naar het Stadia-platform te brengen.

"Daarom hebben we besloten niet langer onderzoek te doen naar eigen exclusieve content van onze studio Stadia Games and Entertainment, afgezien van de spellen die op korte termijn uitkomen." Google schrijft dat dit besluit werd genomen om van Stadia een gezonde bedrijfstak te maken voor de lange termijn.

Het hoofd van de studio, Jade Raymond, verlaat Google Stadia. De meeste van de overige werknemers worden "in de komende maanden" ondergebracht bij andere afdelingen binnen het bedrijf.

Stadia kwam eind 2019 beschikbaar. Het platform maakt het mogelijk om games via Chrome, via Chromecast en op verschillende smartphones te spelen zonder ze eerst te hoeven downloaden.