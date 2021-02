De Nintendo Switch is in totaal bijna 80 miljoen keer verkocht, maakt Nintendo in zijn kwartaalcijfers bekend. Daarmee is de spelcomputer de Nintendo 3DS voorbij, die in totaal krap 76 miljoen werd verkocht.

Het was een goed kwartaal voor de Nintendo Switch. De spelcomputer werd 11,6 miljoen keer verscheept. Vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder komt dat neer op een stijging van 7 procent.

Dat de Switch de 3DS voorbij zou gaan, lag in de lijn van verwachting. Nintendo stopte vorig jaar met de productie van de Nintendo 3DS, nadat de handheld sinds 2011 werd verkocht. De normale Nintendo DS zonder 3D-functie werd overigens een stuk meer verkocht: 154 miljoen keer.

De Nintendo Switch gaat nu richting de totale verkoop van de Game Boy Advance. Dat apparaat ging 81,5 miljoen keer over de toonbank.

Ook qua gameverkoop was het een prima kwartaal voor Nintendo. Zo werd Mario Kart 8 Deluxe zo'n vier miljoen keer verkocht. Dit spel is met 33,4 miljoen verkochte exemplaren nog steeds het bestverkochte spel van Nintendo op de Switch.

Animal Crossing: New Horizons brak eveneens door de grens van 30 miljoen verkochte exemplaren. Deze game is inmiddels 31,2 miljoen keer verkocht.