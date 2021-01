Microsoft heeft de vrijdag aangekondigde prijsverhoging voor Xbox Live Gold-abonnementen teruggedraaid. De beslissing geldt ook voor de voorgenomen prijswijzigingen in Nederland, laat een woordvoerder namens het bedrijf zaterdag aan NU.nl weten.

Met Xbox Live Gold kunnen spelers online games met elkaar spelen. Ook krijgen abonnees elke maand gratis games.

In Nederland zou de prijs van een abonnement met 2 euro stijgen naar 8,99 euro per maand. Een kwartaalabonnement zou 4 euro duurder worden: 23,99 euro. Dat gaat dus niet door.

Ook de prijzen voor langere abonnementen blijven gelijk, meldt de Microsoft-woordvoerder. Abonnementen voor zes of twaalf maanden worden niet direct door Xbox verkocht, maar zijn wel bij retailers beschikbaar.

Daarnaast kondigt Microsoft aan dat gratis Xbox-games niet langer een Xbox Live Gold-abonnement nodig hebben. Deze aanpassing wordt "in de komende maanden" doorgevoerd, maar de woordvoerder kon nog niet zeggen wanneer dat precies gebeurt.

Verbetering: In een eerdere versie van dit artikel stond dat Microsoft voortaan ook online abonnementen voor een half jaar zou aanbieden. Dat is onjuist: abonnementen langer dan drie maanden werden en worden nog steeds alleen via retailers aangeboden.