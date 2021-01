Microsoft verhoogt in verschillende landen, waaronder Nederland, de prijzen voor zijn Xbox Live Gold-abonnementen. Dat bevestigt de Amerikaanse techgigant vrijdag aan NU.nl na eerdere berichtgeving over prijsstijgingen in de Verenigde Staten.

Een maandabonnement kost in Nederland momenteel 6,99 euro. Dat wordt naar 8,99 euro verhoogd. Een abonnement voor drie maanden kost nu 19,99 euro, maar gaat 23,99 euro kosten.

Microsoft stelt klanten de komende dagen op de hoogte van de prijsverandering. De verandering gaat 45 dagen na de melding in.

Met Xbox Live Gold kunnen spelers die in het bezit zijn van een Xbox-spelcomputer online met elkaar spelen. Daarnaast krijgen abonnees elke maand gratis games voor de verschillende Xboxen.

Sinds enkele jaren biedt Xbox ook Game Pass Ultimate aan. Deze dienst combineert de gameselectie van Game Pass op Xbox en pc met Xbox Live Gold. Een Ultimate-abonnement kost 12,99 euro per maand.

Aanvulling: Microsoft heeft de aangekondigde prijswijziging inmiddels teruggedraaid.

Verbetering: In een eerdere versie van dit artikel stond dat Microsoft een nieuw halfjaarabonnement à 47,99 euro zou aanbieden. Abonnementen voor zes maanden of langer worden echter al aangeboden via retailers.