De Europese Commissie (EC) heeft woensdag een boete opgelegd aan het Amerikaanse softwarebedrijf Valve, bekend van gameplatform Steam, en aan vijf andere speluitgevers. Samen moeten ze 7,8 miljoen euro betalen vanwege geoblocking. Hierdoor was het voor klanten niet altijd mogelijk om games te kopen en te activeren vanwege hun huidige locatie. Dat is in strijd met Europese regels.

Valve krijgt vanwege geoblocking een boete van 1,6 miljoen euro. Datzelfde bedrag moet ook door ZeniMax worden betaald. De hoogste boete is voor het Franse Focus Home (2,9 miljoen euro). Verder zijn ook de Japanse bedrijven BANDAI NAMCO en Capcom beboet (voor respectievelijk 340.000 euro en 396.000 euro) en het Oostenrijkse Koch Media (977.000 euro).

De maatregelen tegen de uitgevers dienen volgens EU-commissaris Margrethe Vestager (Mededinging) "ter herinnering dat het volgens de Europese mededingingsregels verboden is voor bedrijven om contractueel grensoverschrijdende verkopen te beperken". "Ze ontnemen Europese consumenten de voordelen van de digitale interne markt en van de mogelijkheid om te zoeken naar de beste aanbiedingen in de Europese Unie."

De uitgevers die meewerkten aan het onderzoek van de EC kregen een lagere boete. Alleen Valve weigerde medewerking, waardoor de boete voor die uitgever hoger uitviel.