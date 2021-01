De Poolse marktwaakhond UOKiK heeft een onderzoek ingesteld naar CD Projekt Red, de (eveneens Poolse) maker van Cyberpunk 2077. Dat schrijft de krant Dziennik Gazeta Prawna.

Het onderzoek moet in kaart brengen wat de problemen rondom Cyberpunk 2077 zijn, welke actie er is ondernomen om ze op te lossen en hoe ontevreden klanten tegemoet zijn gekomen.

Als UOKiK concludeert dat CD Project Red in de aanloop naar het uitbrengen van het spel misleidend is geweest over de inhoud en als er te weinig is gedaan om de problemen op te lossen, dan hangt het bedrijf een mogelijke boete boven het hoofd. Die kan oplopen tot 10 procent van de jaarlijkse inkomsten.

De game verscheen in december maar kreeg direct veel kritiek van pers en spelers. Het spel zat vol met fouten en was daardoor niet goed speelbaar op de PlayStation 4 en de Xbox One. Hierover zou de ontwikkelaar vooraf niet duidelijk geweest zijn, zodat klanten niet wisten in welke staat het spel was.

CD Projekt Red heeft laten weten dit jaar met updates te komen die de fouten moeten herstellen, ook kunnen spelers hun geld terugvragen als ze ontevreden zijn. In Nederland waarschuwen MediaMarkt, Game Mania en bol.com voor tegenvallende prestaties van het spel.