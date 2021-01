Computerfabrikant Lenovo heeft een nieuw soort laptop gepresenteerd dat in een draagbare spelcomputer kan veranderen, meldt PCMag.

De Lavie Mini Laptop heeft een scherm van 8 inch en een toetsenbord dat naar achteren geduwd kan worden. Hierdoor verandert het apparaat in een kleine tablet.

Vervolgens kunnen twee controllerhelften aan de zijkanten van het scherm bevestigd worden, zodat de laptop als gameconsole te gebruiken is. Het ontwerp doet denken aan de Nintendo Switch, waarbij op vergelijkbare wijze controllers aan het scherm vastklikken.

De laptop is in samenwerking met het Japanse NEC ontwikkeld en heeft een Intel Core i7-processor. Deze heeft een ingebouwde grafische chip. Daarnaast bevat het apparaat 16 GB RAM-geheugen en 256 GB SSD-opslag.

Doordat de Lavie Mini Laptop strikt gezien een Windows-computer is, kan hij veel games afspelen die eerder op pc verschenen. Welke spellen hij draait, hangt af van de systeemvereisten van iedere titel.

Details over laptop nog schaars

Verdere details over de gaminglaptop heeft Lenovo nog niet bekendgemaakt. Het is bijvoorbeeld onduidelijk op wat voor termijn en in welke landen hij verkocht zal worden.

Vermoedelijk zal de laptopmaker komende week meer bekendmaken tijdens de gadgetbeurs CES. Deze vindt normaal in Las Vegas plaats, maar wordt wegens het coronavirus dit jaar digitaal georganiseerd.