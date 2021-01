De PlayStation 5 en de Xbox Series X en S zijn in Nederland nog steeds nauwelijks verkrijgbaar. Winkels verwachten de komende maand nieuwe Xbox-consoles te ontvangen, maar over de levering van nieuwe PlayStations bestaat onduidelijkheid, blijkt uit een rondgang van NU.nl.

Hoewel de nieuwe spelcomputers van Microsoft en Sony eind vorig jaar zijn uitgebracht, zijn ze bij grote winkels als bol.com, Wehkamp, Coolblue en MediaMarkt al maanden uitverkocht. Alleen de Xbox Series S (de iets minder krachtige nieuwe Xbox) is op een enkele plek verkrijgbaar. De productie van de consoles is beperkter dan de vraag van consumenten, meldden de bedrijven al eerder.

Veel sites vermelden dat het onduidelijk is wanneer de voorraden worden aangevuld. MediaMarkt laat weten dat de Xbox-consoles "met 100 procent zekerheid" deze maand weer geleverd worden. De woordvoerder kan niet zeggen hoeveel het er zijn, maar "de aantallen zijn niet enorm".

Een woordvoerder van bol.com zegt dat er de komende maanden "kleinere plukjes aan nieuwe voorraad" van de Xbox wordt verwacht.

De winkels weten niet wanneer de PlayStation 5 weer op voorraad is, hoewel bol.com naar eigen zeggen regelmatig met Sony overlegt. "Van Sony horen we doorgaans pas een week van tevoren wanneer er weer nieuwe consoles geleverd worden", zegt de MediaMarkt-woordvoerder. "Wij verwachten dat de PlayStation 5 voor een groot deel van 2021 schaars zal blijven vanwege de enorme vraag."

PlayStation laat in een reactie aan NU.nl weten niets over toekomstige voorraden van de PlayStation 5 te kunnen zeggen. Ook Microsoft kan weinig kwijt: "De vraag naar de nieuwe Xbox is overweldigend en we werken hard samen met winkels om de voorraad zo snel mogelijk aan te vullen."