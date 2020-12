De hitgame Among Us komt in 2021 beschikbaar op de Xbox, maakt Microsoft bekend op zijn website. De game zal dan ook te spelen zijn via abonnementsdienst Game Pass.

In Among Us is het de bedoeling dat meerdere spelers taken voltooien, maar onder hen bevindt zich een bedrieger die de rest kan vermoorden. Het is aan andere spelers om deze indringer te ontmaskeren voordat iedereen dood is.

De game komt uit 2018, maar beleefde dit jaar zijn grote doorbraak. Among Us won eerder deze maand de prijs voor beste mobiele game en beste multiplayergame bij The Game Awards, het jaarlijkse prijzengala voor de game-industrie.

Among Us was al te spelen op smartphones en pc's. Eerder deze week werd ondersteuning voor de Nintendo Switch toegevoegd. Mensen die via pc willen spelen, kunnen dat vanaf nu ook doen met een Game Pass-abonnement, maakt Microsoft bekend.

Spelers kunnen Among Us online tegen vreemden of samen met vrienden spelen. De game is samen te spelen tussen pc-, smartphone- en Switch-gebruikers. Het is onduidelijk of crossplay ook op de Xbox mogelijk wordt.