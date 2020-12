De populaire game Among Us is sinds dinsdag ook beschikbaar op de Nintendo Switch. Het spel komt uit 2018 en was al te spelen op pc en smartphone, maar maakte in 2020 een opleving door en werd een hit.

In Among Us spelen tot tien mensen samen als bemanning van een ruimteschip. Het doel is om taken te voltooien, maar één, twee of drie anderen zijn indringers die overige crewleden kunnen vermoorden.

De eigenlijke bedoeling van het spel is daarmee erachter komen wie deze indringer is of wie het zijn. Middels vergaderingen kunnen crewleden elkaar beschuldigen, zich verdedigen en stemmen.

Wie de meeste stemmen ontvangt, vliegt uit het ruimteschip. Diegene is zo een extra slachtoffer van de bedrieger, die daarmee een stap dichter bij zijn eigen doel is om iedereen te vermoorden.

De overleden crewleden kunnen het spel als spook blijven volgen, maar niet langer stemmen op de dader of daders.

De game werd onlangs uitgeroepen tot de beste multiplayer- en de beste mobiele game tijdens The Game Awards, het jaarlijkse prijzengala voor de game-industrie. Naast een ruimteschip zijn er ook andere speelgebieden beschikbaar.

Verbetering: In het artikel stond eerder dat in het spel een of twee bedriegers rondlopen, maar dit kunnen er maximaal drie zijn.