Een update van Cyberpunk 2077 moet ervoor zorgen dat spelers minder snel getroffen worden door epileptische aanvallen, zo meldt de ontwikkelaar.

Software-update 1.0.4 is uitgebracht voor de game op pc en PlayStation en zal "zo spoedig mogelijk" ook op Xbox verschijnen. In de patch zitten oplossingen voor meerdere kleine problemen.

In het overzicht van de opgeloste problemen staat dat de flitseffecten op specifieke momenten in de game zijn aangepast. Spelers krijgen in het spel een soort flitsende VR-bril op, waarmee ze speciale opnames kunnen bekijken en analyseren.

De flitsen van die bril zijn nu vloeiender geanimeerd en komen minder frequent voor, belooft ontwikkelaar CD Projekt Red. "Dit moet het risico op een epileptische aanval verkleinen."

Journalist waarschuwde voor epileptische aanvallen

De update volgt nadat een journalist en organisaties waarschuwden voor de game. Naast de flitsscènes zouden ook bepaalde cafés in de spelwereld een epileptische aanval kunnen veroorzaken, mits de speler hier gevoelig voor is.

De game waarschuwt er bij het opstarten voor dat sommige fragmenten een negatief effect kunnen hebben op deze spelers, maar het Britse Epilepsy Action vond dat onvoldoende. "Slechts één waarschuwingsbericht op het beginscherm is onvoldoende", schreef de organisatie eerder deze week.

'Overwerkende makers krijgen toch bonussen'

Cyberpunk 2077 verscheen op 10 december, nadat de release van de game meermaals was uitgesteld en personeel langere tijd moest overwerken.

De ontwikkelstudio beloofde dat personeel na de verschijning een bonus zou krijgen, mits bij recensies gemiddeld hoger dan een 9 werd gescoord. Dat leek op losse schroeven te staan toen journalisten het spel bekritiseerden vanwege de grote hoeveelheid softwarefouten.

Volgens bronnen van Bloomberg is het bonussysteem inmiddels aangepast, waardoor personeel alsnog op een extra beloning kan rekenen.