Een Nederlandse oplichter die influencers inzette om PlayStation 5-kopers geld afhandig te maken moet een dwangsom betalen van maximaal 10.000 euro. Dat heeft de rechter deze week bepaald bij een kort geding in Amsterdam.

De veroordeelde man bood de PlayStation 5 in mei aan, nog voordat Sony de spelcomputer zelf op de markt had gebracht. Klanten konden de console bij zijn webwinkel bestellen, met de belofte dat ze hem later thuisgestuurd kregen.

Bij diezelfde winkel werden ook games verkocht die niet bestaan, waaronder Grand Theft Auto VI en een PlayStation 5-versie van Ghost of Tsushima.

De webwinkel werd vervolgens gepromoot door influencers Koen Weijland en Milan Knol, die tegen betaling kijkers adviseerden de site te bezoeken en daar een spelcomputer te bestellen.

Toen de man door een advocaat van Sony werd gemaild, reageerde hij in eerste instantie met "Laat Sony iemand anders lastiggevallen." Volgens hem was er geen geld meer bij hem te halen. "En wat er aan inkomen is geweest is een lachtertje van 6.700 euro."

Dwangsom tot 10.000 euro

Sony spande een kort geding tegen de man, waarbij nu is geoordeeld dat hij de PlayStations niet langer mag aanbieden. Omdat hij beweerde PlayStations te verkopen en ook beelden van Sony gebruikte, schond hij het merk- en auteursrecht van de consolefabrikant.

Verkoopt de man na het oordeel alsnog de spelcomputer, dan moet hij een dwangsom betalen van 1.000 euro voor ieder product dat hij probeert te verhandelen. Dit kan oplopen tot maximaal 10.000 euro.

Ook moet de veroordeelde de proceskosten van het kort geding betalen, wat neerkomt op een kleine 6.000 euro. De man stelt in de rechtszaak dat de winkel sinds mei offline is, nadat hij met ddos-aanvallen werd lastiggevallen.

Oplichter in aflevering van BOOS

De oplichter kwam aan bod in een aflevering van NPO-programma BOOS, waarin presentator Tim Hofman namens een gedupeerde verhaal ging halen bij de webwinkelexploitant. Hij beloofde toen het geld van alle getroffenen te hebben teruggestort.

Weijland zei in de uitzending een fout te hebben gemaakt door in zee te gaan met de handelaar en ervan te hebben geleerd. Knol zei in dezelfde uitzending in gesprek met de handelaar te zijn, maar wilde er verder niet op ingaan omdat hij zei liever geen aandacht te willen besteden aan negatieve onderwerpen.

Tekorten en zorgen over oplichters

De PlayStation 5 wordt sinds afgelopen maand verkocht, maar is slechts in beperkte hoeveelheden verkrijgbaar. Het is onduidelijk wanneer de spelcomputer weer ruim op voorraad is.

Radar waarschuwde eerder voor oplichters die op Marktplaats en eBay de PlayStation 5 zogenaamd verkopen. Klanten die geld naar deze handelaren overmaken, zouden in veel gevallen nooit een spelcomputer toegestuurd krijgen.