The Last of Us Part II is de grote winnaar van The Game Awards, het jaarlijkse prijzengala van de game-industrie. De game werd onder meer uitgeroepen tot spel van het jaar.

Het spel draait om een postapocalyptische wereld die is overspoeld met mensen die zijn geïnfecteerd met een virus. Het tweede deel is het vervolg op het origineel uit 2013, dat een van de best beoordeelde PlayStation-games ooit is.

The Last of Us wist ook nominaties voor beste regie en beste verhaal te verzilveren. Stemactrice Laura Bailey won voor haar vertolking van het personage Abby; in die categorie deelde ze een nominatie met Ashley Johnson (Ellie).

Ook won The Last of Us de prijs voor innovatie op het gebied van toegankelijkheid, een nieuwe categorie bedoeld voor een game die het spel speelbaar maakt voor slechtzienden, slechthorenden of mensen een fysieke beperking.

Ook prijzen voor Final Fantasy VII en Ghost of Tsushima

Andere winnaars waren onder meer de remake van Final Fantasy VII (beste muziek, beste rollenspel). Ghost of Tsushima wist de prijs voor de beste stijl binnen te halen, nadat eerder deze week al bekend werd dat het spel de publieksprijs had gewonnen.

De Game Awards vonden dit jaar digitaal plaats vanwege de coronacrisis. De jury achter de prijzen bestaat uit gamewebsites en -tijdschriften van over de hele wereld.