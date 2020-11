Een editie van de Nintendo-game Super Mario Bros. 3 is bij een veiling verkocht voor 156.000 dollar, omgerekend ruim 130.000 euro. Dat is een nieuw wereldrecord, meldt de veilingsite Heritage Auctions in een persbericht.

De geveilde game was nog nooit uitgepakt. Het betreft een vroege editie waarbij het woordje 'bros' in de titel moeilijk leesbaar is door de plaatsing van Mario's hand. Dit werd in latere versies aangepast.

De geveilde game kreeg een Wata-score van 9,2. Dit cijfer wordt bepaald door een onafhankelijke partij die kijkt of het object nog in een goede staat is.

Het bieden begon bij 62.500 dollar, waarna twintig geïnteresseerden tegen elkaar opboden. Over de identiteit van de uiteindelijke koper is niets bekendgemaakt.

Tweede record in jaar tijd

Het is de tweede keer dat een game een recordbedrag oplevert op de veilingsite. Eerder dit jaar ging die eer naar een verzegelde kopie van de eerste Super Mario Bros., die een Wata-score van 9,4 kreeg. Deze ging voor 114.000 dollar onder de hamer.

De Wata-score speelt de grootste rol bij het bepalen van de prijs. In juli werd dezelfde game met een iets lagere score van 9,0 verkocht voor een bedrag van 38.400 euro.