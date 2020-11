De Xbox Series X en S en de PlayStation 5 zijn alle drie te koop, maar vrijwel overal zijn de consoles uitverkocht. Er is grote onduidelijkheid over wanneer de voorraden weer toereikend zijn.

De vraag naar de nieuwe PlayStation en Xbox is veel groter dan het aanbod. Bij winkels zijn grote tekorten waardoor nog niet iedereen die dat wil direct een nieuwe console kan bestellen.

Grote Nederlandse (web)winkels als bol.com, MediaMarkt en Coolblue melden allemaal dat de consoles uitverkocht zijn. Coolblue schrijft niet te weten wanneer er weer een nieuwe voorraad komt en uit hoeveel exemplaren die lichting bestaat. "Bellen of koekjes brengen naar onze klantenservice heeft geen zin. Zij kunnen je niet meer vertellen."

Bol.com laat weten dat de producten tijdelijk zijn uitverkocht. "Het is nog onbekend wanneer we nieuwe voorraad krijgen." Klanten kunnen wel laten weten op de hoogte gehouden te worden willen als er een nieuwe levering is.

Hetzelfde geldt voor de MediaMarkt, waar eveneens geen voorraad is. Het bedrijf zegt op volgorde van binnenkomen bestellingen uit te leveren, maar kan daarbij geen specifieke data geven.

'Hou de winkels in de gaten'

Microsoft en Sony konden NU.nl geen bruikbare informatie leveren. "Geen commentaar" was het antwoord op vragen als 'Wanneer is de PlayStation 5-schaarste voorbij?' en 'Wanneer zijn er nieuwe voorraden?'.

Microsoft zegt overweldigd te zijn door de vraag naar de nieuwe Xbox. "We werken hard samen met onze retailpartners om de tekorten zo snel mogelijk aan te vullen."

Microsoft-topman Tim Stuart zei eerder deze week dat de Xbox-tekorten tot minimaal volgend jaar april aanhouden. Dat betekent niet dat er tussentijds geen nieuwe leveringen meer komen. De woordvoerder raadt aan om vooral de winkels in de gaten te blijven houden. "Er komen nieuwe ladingen aan."