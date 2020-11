Spelers van Fortnite kunnen binnenkort in het spel videochatten via de app Houseparty. Maker Epic Games voegt de dienst toe aan de pc- en PlayStation-versies van het spel, meldt het gamebedrijf woensdag.

Je moet wel eerst de Houseparty-app downloaden op iOS of Android en die aan Fortnite verbinden. De app snijdt het beeld af op je gezicht en vervangt de achtergrond door een neutrale kleur.

Het spel toont tot vier mensen tegelijkertijd in beeld, in een strook aan de linkerzijde naast de game zelf. Volgens The Verge kunnen maximaal tien mensen op hetzelfde moment in een chat zitten, van wie alleen de vier recentste sprekers worden getoond.

Epic Games kocht Houseparty in 2019. Het bedrijf wil het nu gemakkelijker maken voor spelers om de app tijdens het gamen te gebruiken.