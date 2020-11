Gamedienst EA Play heeft 6,5 miljoen gebruikers met een betaald abonnement. Dat blijkt uit kwartaalcijfers (pdf) van uitgever EA.

Abonnees krijgen bij EA Play toegang tot een bibliotheek met games die het bedrijf eerder heeft uigebracht, waaronder FIFA 20, Need for Speed Heat, Battlefield V en Anthem. Een abonnement kost minstens 4 euro per maand.

EA biedt zijn abonnement aan sinds 2014, toen het nog bekend stond als EA Access. Sinds kort kunnen pc-gamers het abonnement afsluiten via spellenwinkel Steam.

Steeds meer gamebedrijven starten met abonnementsdiensten. Microsoft biedt bijvoorbeeld Game Pass, waarbij klanten toegang krijgen tot meer dan honderd spellen gemaakt door meerdere bedrijven.

Samenwerking met Game Pass

Op 10 november wordt EA Play gebundeld met Game Pass, waardoor abonnees van de Microsoft-dienst ook toegang krijgen tot alle EA-spellen.

Het aantal abonnees ligt hoger dan bij Sony, dat bij PlayStation Now ruim twee miljoen abonnees heeft geworven. Game Pass is met vijftien miljoen betalende klanten alsnog groter.