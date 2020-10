Jim Ryan, de directeur van PlayStation, verwacht dat het nog jaren duurt voor virtual reality (VR) een waardig onderdeel van de entertainmentwereld is. "Ik denk dat de toekomst van VR nog wel even op zich laat wachten", zegt hij in gesprek met The Washington Post.

"PlayStation gelooft in VR. Sony gelooft in VR, en we zijn er rotsvast van overtuigd dat VR ooit een waardig aspect van interactieve entertainment zal zijn", aldus Ryan. "Zal het dit jaar zijn? Nee. Zal het volgend jaar zijn? Nee. Maar zal het punt ooit aanbreken? Dat geloven we wel."

Sony zette in 2016 zijn eerste stappen op het gebied van virtual reality met de introductie van de PlayStation VR (PSVR). De VR-bril, die werkt met de PlayStation 4, concurreerde destijds vooral met de HTC Vive en de Oculus Rift.

Tegen The Washington Post zegt Ryan dat PlayStation plannen heeft voor een adapter waarmee PSVR ook te gebruiken is op de PlayStation 5. De nieuwe spelcomputer van Sony komt in november uit. Sony heeft tot nu toe geen plannen openbaar gemaakt om een aparte VR-headset voor de PS5 uit te brengen.

"We zijn erg content met de ervaring die we met PlayStation VR hebben opgedaan", zegt Ryan tegen de krant. "We kijken ernaar uit om te zien waar dat ons in de toekomst brengt."