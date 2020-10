CD PROJEKT RED, de ontwikkelaar van de dystopische game Cyberpunk 2077, heeft nog eens drie weken nodig om het spel af te krijgen. Dat betekent dat het spel naar verwachting op 10 december beschikbaar komt, maakt het bedrijf dinsdag bekend op Twitter.

Cyberpunk 2077 speelt zich af in een dystopische toekomst in het fictieve Night City, een stadsregio "geobsedeerd met macht, glamour en lichaamsaanpassingen". In de game kruipt de speler in de rol van V, die zijn of haar lichaam met behulp van technologie kan aanpassen en verbeteren.

Het is de derde keer dat Cyberpunk 2077 wordt uitgesteld. In eerste instantie zou het spel in april beschikbaar zijn. CD PROJEKT maakte begin dit jaar echter bekend vijf maanden extra nodig te hebben. In de zomer kwamen daar nog eens twee maanden bovenop.

De ontwikkelaar zegt de 21 dagen extra nodig te hebben om ervoor te zorgen dat het spel tegelijkertijd op alle platformen gespeeld kan worden. Cyberpunk 2077 wordt ook beschikbaar voor de Xbox Series X en PlayStation 5, de nieuwste spelcomputers die vanaf november te koop zijn.

Acteur Keanu Reeves heeft ook een rol in de game, in de vorm van het personage Johnny Silverhand. Het is onduidelijk hoe groot de rol van Silverhand in het verhaal precies is, en zelfs of het personage leeft of slechts een digitale versie van zichzelf is.