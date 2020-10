Facebook gaat games aanbieden die gespeeld kunnen worden zonder dat spelers ze moeten downloaden. Het gaat om een aantal games die beschikbaar worden in internetbrowsers en in de Facebook-app voor Android-smartphones. Bezitters van een iPhone kunnen de games vooralsnog niet spelen.

Het sociale medium biedt onder meer het racespel Asphalt 9: Legends, het avonturenspel Mobile Legends: Adventure - dat ook doorgaat als de speler niet actief is - en het fantasy-puzzelspel Solitaire: Arthur's Tale.

Spelen vanuit de cloud is niet nieuw. Bedrijven als Google, Microsoft en chipmaker NVIDIA zetten er ook op in. Met Stadia, xCloud en GeForce NOW willen de techgiganten games aanbieden die in principe op elk apparaat met een scherm gespeeld kunnen worden.

Facebook maakt echter duidelijk geen aparte cloudgamingdienst aan te willen bieden. "Alle cloudgames zijn speelbaar op dezelfde manier zoals je nu op Facebook games speelt - in ons Gaming-tabblad of het nieuwsoverzicht", schrijft Facebook-topman Andy Rubin in een artikel over de aankondiging van de dienst.

Tegen persbureau Reuters zegt Facebook dat het onzeker is of cloudgaming ook op iPhones beschikbaar komt. "Apple behandelt games anders en blijft controle uitoefenen op een zeer waardevolle bron", aldus het bedrijf.

Daarmee verwijst het naar Apple-regels die stellen dat gamestreaming alleen is toegestaan als elk spel zijn eigen app heeft. Dat is tegen de wens van andere bedrijven: die willen juist één platform om meerdere games aan te bieden, zonder dat ze apart gedownload hoeven te worden.