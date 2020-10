De populaire game Among Us is slachtoffer van een grote spamaanval, waardoor gesprekken in het spel worden overspoeld door reclameberichten. De ontwikkelaar erkent de problemen op Twitter.

Een reeks hacks zou het voor de spammers mogelijk maken om op grote schaal de chatschermen van Among Us te vullen. De verzonden berichten proberen spelers aan te sporen om te abonneren op een Discord-chatserver of YouTube-kanaal.

Doet de ontvanger dat niet, dan dreigt de spammer hem of haar te hacken of vermoorden. De verspreiders roepen spelers ook op om te stemmen op Donald Trump bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen.

"We zijn op de hoogte van de huidige hackproblemen en zoeken naar een oplossing", schrijft ontwikkelaar InnerSloth op Twitter. "We brengen een nood-update uit waardoor spelers uit het spel worden geschopt. Probeer in de tussentijd privépotjes met bekenden te spelen."

'Het leek me grappig'

Na het verschijnen van de genoemde update, komen nog steeds meldingen binnen van spamproblemen.

"Ik was benieuwd wat er zou gebeuren en vond het persoonlijk wel grappig", vertelt de spammer aan gamesite Kotaku. "Alle woede en haat zijn hilarisch. Mensen vinden die game zo geweldig, dat ze mij nu lastigvallen omdat ze eventjes niet kunnen spelen."

Among Us recent heel populair

In Among Us moeten spelers ontdekken welke medespeler stiekem een alien is. Het spel verscheen in 2018, maar is in de afgelopen maanden fors gegroeid.

De game werd onlangs in een livestream gespeeld door de Amerikaanse politica Alexandria Ocasio-Cortez, waar 435.000 mensen naar keken. Het maakt het één van de populairste streamdebuten op website Twitch.