Een recordaantal recent aangekondigde games heeft een vrouw in de hoofdrol. Dat blijkt uit onderzoek door Feminist Frequency.

Gamebedrijven onthullen in de zomer doorgaans hun belangrijkste nieuwe spellen. Voorgaande jaren gebeurde dat op gamebeurs E3. Ditmaal organiseerden bedrijven eigen evenementen wegens de corona-uitbraak.

Bij 18 procent van alle in die periode onthulde games werd de hoofdrol vervuld door een vrouw. In 23 procent van de games had een man de hoofdrol, terwijl 54 procent spelers zelf een personage laat maken.

2 procent van de onderzochte games heeft geen personage met een duidelijk gender. Bij de overige 3 procent is sprake van een ambigu of niet-binair spelfiguur.

Daarmee is het aantal nieuwe vrouwelijke gamehelden het hoogst sinds de metingen in 2015 zijn begonnen. In 2019 had 5 procent van alle nieuwe games op E3 een vrouw als primair personage. Het jaar daarvoor was dat bij 8 procent van alle games het geval.

Feminist Frequency is een non-profitorganisatie die pleit voor emancipatie binnen de gamesector.