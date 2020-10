Sony heeft donderdag voor het eerst beelden laten zien van de PlayStation 5-interface. In een video van ruim tien minuten laat Sony zien wat er allemaal is veranderd ten opzichte van het besturingssysteem van de PlayStation 4.

Een belangrijke nieuwe toevoeging is het 'control center', dat te allen tijde kan worden opgeroepen door op de PlayStation-knop op de controller te drukken. Hier kunnen gebruikers tijdens het gamen zien of ze notificaties hebben gekregen, kunnen ze vrienden uitnodigen en verschillende instellingen wijzigen zonder dat de game afgesloten hoeft te worden.

Games, prestaties, screenshots en andere informatie over spellen op de PlayStation worden in 'kaarten' weergegeven in het menu. Volgens Sony moet het hierdoor makkelijker worden om informatie te vinden over een game die je op dat moment speelt.

Tijdens de demo laat Sony ook een nieuw hintsysteem zien, waarmee spelontwikkelaars tips kunnen toevoegen voor spelers om ze te helpen tijdens moeilijke onderdelen in het spel. Dit kunnen korte teksten of video's zijn die de gebruikers op het scherm kunnen laten staan tijdens het spelen.

Ook de interface om tijdens het spelen foto's en video's te maken van je spel is uitgebreid. Dit kan ook vanuit het control center. Daarnaast ondersteunt de PlayStation 5 video-opnamen in 4K-resolutie.