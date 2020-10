Nintendo heeft de makers van The Missing Link gesommeerd om het spel offline te halen, schrijft TorrentFreak dinsdag. Nintendo zegt dat de door fans gemaakte Zelda-game inbreuk maakt op auteursrechten.

The Missing Link is gemaakt op de spelfundering van The Legend of Zelda: Ocarina of Time, de eerste Zelda-game met 3D-graphics. Fans maakten een vervolg op het spel, dat verhaaltechnisch een brug slaat tussen Ocarina of Time (1998) en zijn opvolger Majora's Mask uit 2000.

Het fanspel was sinds de zomer te downloaden en speelbaar op (emulators van) de Nintendo 64 en de Wii. De game werd aangeboden op ontwikkelaarsplatform GitHub, maar is na een klacht van Nintendo offline gehaald.

Op de Zelda-games zijn auteursrechten van toepassing. Zo zijn onder meer verhaallijnen en personages beschermd. "Nintendo heeft het materiaal bekeken en vindt het geen eerlijk gebruik van zijn beschermde werk", zo valt te lezen op de GitHub-pagina. Nintendo heeft ook de website van het spel offline laten halen.

De fans maakten eerder ook andere spellen met Nintendo-games als uitgangspunt. Zo werkten ze aan een online versie van Super Mario 64 en een remake van Donkey Kong. Nintendo heeft ook die spellen offline laten halen. Er is geen rechtszaak aangespannen.