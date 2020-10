Webwinkelgigant Amazon heeft na jaren van ontwikkeling de stekker uit zijn game Crucible getrokken, zo meldt het bedrijf op zijn site.

Het schietspel Crucible was al sinds 2014 in ontwikkeling bij Amazon-dochter Relentless Studios. In de gratis game zouden spelers het online tegen elkaar op kunnen nemen.

Amazon bracht de game in mei van dit jaar uit, maar na veel klachten van spelers werd de titel in juli weer teruggebracht naar een testfase. Sindsdien sleutelde de studio aan een verbeterde variant.

"We hebben sindsdien alle ontvangen feedback geanalyseerd en een lastige keuze gemaakt", schrijft Relentless Studios nu op zijn blog. "We stoppen met de ontwikkeling van Crucible." De ontwikkelaars gaan werken aan andere games van Amazon, waaronder het online rollenspel New World.

Eerste serieuze game van Amazon

Daarmee komt er een einde aan de eerste serieuze game die Amazon wilde maken. De techreus had al eerder spellen gemaakt, maar deze waren vooral bedoeld voor smartphones en tablets.

Amazon investeert steeds meer in games. Het bedrijf kocht enkele jaren terug het streamingplatform Twitch. Onlangs werd ook Luna onthuld, waarmee gamers hun spellen vanuit datacenters kunnen spelen. Daarmee wordt geconcurreerd met Googles Stadia en Microsofts Game Pass.