De meeste PlayStation 4-games kunnen straks ook worden afgespeeld op de PlayStation 5. Dat bevestigt Sony op een webpagina.

"Het overgrote merendeel van de meer dan vierduizend PS4-games is straks speelbaar op PS5-spelcomputers", aldus het bedrijf.

Sommige titels zouden ook met een nieuwe Game Boost-modus te spelen zijn. Hierbij wordt de hoeveelheid frames per seconde verhoogd, waardoor ze er vloeiender uitzien dan op de PlayStation 4.

Sony waarschuwt dat niet alle functies uit oudere games zullen werken op de PlayStation 5. Daarnaast bestaat een kans dat sommige games foutjes vertonen op nieuwe apparatuur.

Op een lijst staan tien games die niet op het systeem werken. Het gaat daarbij om DWVR, Afro Samurai 2, Volume One, TT Isle of Man, Just Deal With It, Shadow Complex Remastered, Robinson: The Journey, We Sing, Hitman Go: Definitive Edition, Shadwen en Joe's Diner.

De nieuwe Sony-spelcomputer zal vanaf november dit jaar in de winkels liggen. In diezelfde maand verschijnen ook de Xbox Series X en S, waarmee Microsoft de concurrentie aangaat.