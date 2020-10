Microsoft is van plan om zijn gamestreamingdienst xCloud volgend jaar op iPhone en iPad uit te brengen via de webbrowser. Dat heeft Microsoft-topman Phil Spencer tijdens een bijeenkomst met werknemers verteld, schrijft Business Insider.

De streamingdienst maakt deel uit van het Game Pass-abonnement waarmee mensen voor een vast bedrag per maand Xbox- en pc-games kunnen installeren en spelen. Via xCloud kunnen spelers zonder spelcomputer of pc direct games naar hun Android-telefoon of -tablet streamen.

Apples besturingssysteem iOS wordt niet ondersteund. Apple staat gamestreamingdiensten niet toe in apps omdat het voor het bedrijf niet mogelijk is om elke game in zo'n abonnement te staven aan de regels voor de App Store.

Door een app in de browser aan te bieden, kan Microsoft de App Store omzeilen. "We zullen sowieso beschikbaar zijn op iOS", zei Spencer tijdens de bijeenkomst. De dienst zou ergens in 2021 beschikbaar moeten zijn als webapp. Het bedrijf zou al een heel eind zijn met de ontwikkeling.