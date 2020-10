Gamemaker Blizzard heeft de verschijningsdatum van de nieuwe uitbreiding voor World of Warcraft op het laatste moment uitgesteld, zo meldt het bedrijf op zijn website.

Het uitbreidingspakket Shadowlands stond gepland op 27 oktober, maar die deadline blijkt niet haalbaar. "Dit was een ontzettend moeilijk besluit om te nemen", schrijft hoofdproducent John Hight in een aankondiging.

Het komt zelden voor dat de release van een nieuwe game zo kort van tevoren wordt uitgesteld. Volgens Hight is er meer tijd nodig om het nieuwe uitbreidingspakket goed af te werken. Ook moeten bepaalde spelsystemen nog worden gebalanceerd.

Het is nog niet duidelijk wanneer Shadowlands wel zal worden uitgebracht. "Het spel is uitgesteld tot later dit jaar. We zijn nog bezig om een nieuwe datum vast te leggen."

World of Warcraft verscheen in 2004 en is sindsdien een van de grootste online spellen ter wereld. In het uitbreidingspakket Shadowlands wordt het maximumlevel verlaagd, om het spel toegankelijker te maken voor nieuwe spelers.

De maker van het langverwachte spel Cyberpunk 2077 kwam recent ook in tijdnood, maar besloot zijn deadlines niet te verschuiven. In plaats daarvan moet personeel voor langere tijd overwerken.