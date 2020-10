De nieuwe Xbox Series X-spelcomputer halveert de laadtijden van veel oudere games, blijkt uit tests met de nieuwe spelcomputer van onder andere The Verge.

Microsoft belooft al langere tijd dat games op de Xbox Series X veel sneller moeten laden. Nu onafhankelijke journalisten de spelcomputer hebben getest, is duidelijk geworden hoe groot het verschil precies is.

Het Xbox-spel Assassin's Creed Odyssey start bijvoorbeeld op in dertig seconden, terwijl diezelfde titel op de vorige generatie spelcomputer een ruime minuut de tijd nodig had.

Hetzelfde geldt voor ruimteschietspel Destiny 2, dat in 43 seconden is opgestart. Het origineel heeft bijna twee minuten de tijd nodig om in het eerste level te laden.

Tests van onder andere Gamespot tonen nog indrukwekkendere verschillen. Het geroemde cowboyspel Red Dead Redemption 2 heeft 38 seconden in plaats van twee minuten nodig. Final Fantasy XV is in dertien seconden opgestart, terwijl de Xbox One X een minuut langer de tijd nodig heeft.

Soms een kleiner verschil

Bij sommige games is het verschil kleiner, zoals bijvoorbeeld Call of Duty: Warzone. Deze is op de Xbox One X in 21 seconden geladen, en is op de Series X maar vijf seconden sneller.

De Xbox Series X kan een groot deel van de eerder verschenen games afspelen, maar sommige titels lijken nog niet op de nieuwe console te werken.

In november verkrijgbaar

Microsoft gaat de Xbox Series X verkopen vanaf 10 november dit jaar. Tegelijkertijd wordt een goedkopere Xbox Series S geïntroduceerd die games op een lagere resolutie afspeelt.

Concurrent Sony zal in november ook zijn nieuwe PlayStation 5 te koop aanbieden.